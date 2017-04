POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Osnabrück (ots) - Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Landkreises am Markt ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. Ein dort abgestellter grauer VW Golf Plus wurde zwischen 12.40 Uhr und 17 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Bersenbrück, Tel. 05439-9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell