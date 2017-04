POL-OS: Ostercappeln - Unfallflucht im Venner Moor

Ostercappeln (ots) - Am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr befuhr ein schwarzer Pkw BMW die Vördener Straße, aus Richtung Hunteburg kommend, in Richtung Vörden. Aufgrund von Eisglätte kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Verkehrszeichen sowie gegen einen Telefonmasten. Nach dem Unfall entfernten sich der verantwortliche Autofahrer und zwei weitere Pkw in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass der BMW nicht zugelassen war. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Bohmte unter der Rufnummer: 05471-9710.

