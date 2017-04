POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Kreuzhügel

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch kam es am Kreuzhügel zu einer Unfallflucht. Zwischen 0 Uhr und 12.30 Uhr fuhr der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug gegen den Grundstückszaun der dort ansässigen Maschinenbaufirma und kümmerte sich in der Folge nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215, zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell