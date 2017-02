POL-OS: Melle - Verkehrsunfall in Wellingholzhausen

Melle (ots) - Gegen 14.20 Uhr ereignete sich am Freitag auf der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Sattelschlepper beteiligt waren. Personen wurden nicht verletzt, der VW Polo stellt allerdings einen Totalschaden dar. Der LKW, der von der Bielefelder Straße nach links in die Suttorfer Straße abbiegen wollte, mißachtete den entgegenkommenden VW Polo und es kam zum Zusammenstoß.

