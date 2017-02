POL-OS: Osnabrück - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am 28.01.2017, gegen 16.10 Uhr kurz vor der Haltestelle "Berliner Platz" stadteinwärts ereignet hat. Beteiligt waren ein Bus, der die Haltestelle ansteuerte und ein Radfahrer, der auf dem Radweg an der Wittekindstraße vom Berliner Platz kommend in Richtung Neumarkt fuhr. Die Polizei sucht Zeugen, die sich um die genannte Uhrzeit (16.10 Uhr) als Fahrgäste im Bus aufhielten und Radfahrer, die gegen 16.10 Uhr auf dem Radweg (stadteinwärts) fuhren. Anrufe werden unter 0541/ 327 2315 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell