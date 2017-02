POL-OS: Bissendorf - Einbrüche in Bissendorf und Schledehausen

Bissendorf (ots) - In der Nacht zu Freitag wurden mehrere Einbrüche in der Neuen Straße (Schledehausen) und in der Osnabrücker Straße verübt. Zwischen 22 Uhr und 02 Uhr versuchten Unbekannte in die Tankstelle an der Osnabrücker Straße zu gelangen, dazu wurde eine Tür aufgehebelt. Die Einbrecher ließen es beim Versuch bewenden. In der Neuen Straße in Schledehausen versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in einen Frisörsalon zu gelangen. Aus nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. In einem benachbarten Schuhgeschäft waren sie erfolgreicher.Dort hebelten sie ein Fenster auf, drangen in das Gebäude ein, durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Bargeld. Die Polizei in Melle nimmt Hinweise zu den angezeigten Taten unter 05422/ 920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell