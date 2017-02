POL-OS: Melle: Raubüberfall auf Supermarkt

Melle (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend einen Überfall auf den Supermarkt an der Hauptstraße verübt. Die mit auffallend bunten Tüchern vermummten Räuber lauterten gegen 20.15 Uhr einer Angestellten nach Ladenschluss auf dem Parkplatz auf. Unter Androhung von Gewalt musste die 20-Jährige die Büroräume aufschließen, wobei der Alarm im Supermarkt ausgelöst wurde. Die Täter ließen sich davon aber nicht beeindrucken und zwangen die junge Frau zur Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer der Forderung nachgekommen war, verstaute das Duo die Beute in einem dunklen Rucksack und flüchtete danach aus dem Markt. Beide Täter waren etwa 180cm groß, Ende 30 und von kräftiger Statur. Zum Zeitpunkt der Tat trugen sie khakifarbene Cargohosen und schwarze Fleecejacken. Zumindest der Wortführer sprach mit osteuropäischem Akzent. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle, Tel. 05422-920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell