POL-OS: Bad Laer - Einbruch in das Solevital-Bad

Bad Laer (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag, gegen 01.45 Uhr in das Hallenbad an der Remseder Straße ein. Die Einbrecher lösten einen Alarm aus und brachen ihr Vorhaben ab. Sie flüchteten ohne Beute in Richtung Prozessionsweg. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Dissen, 05421/ 921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell