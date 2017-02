POL-OS: Osnabrück - Körperverletzung in der Hasestraße

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Sonntag, zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Hasestraße zu einer Körperverletzung. Das Opfer, ein 24-jähriger Mann- wurde von einer Gruppe von 6-8 Radfahrern auf dem Gehweg vor der Kneipe geschlagen und getreten. Mit der Gruppe (alle mit Radfahrbekleidung, Fahrradhelmen und Rucksäcken) hatte es zuvor in der Gaststätte schon Streit gegeben. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich unter 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 3103 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell