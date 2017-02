POL-OS: Hunteburg: Unbekannter fuhr gegen Grundstücksmauer

Hunteburg (ots) - Am Mittwochvormittag kam es in der Burgstraße, Ecke Lerchenstraße, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen eine Grundstücksmauer. Ohne sich um den Schaden an der Mauer zu kümmern, setzte der Verursacher danach seine Fahrt fort. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bohmte, Tel. 05471-9710.

