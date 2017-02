POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots) - Unbekannte brachen am Mittwochabend in ein Wohnhaus an der Karl-Arnold-Straße ein. Die Täter hebelten zwischen 18.50 Uhr und 22.15 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses auf, kletterten in das Gebäude und sahen sich darin um. Dabei wurden die Täter fündig und konnten mit Schmuck und Bargeld unbemerkt flüchten. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der entsprechenden Gegend bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell