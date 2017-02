POL-OS: Quakenbrück - Randalierer greift Polizisten an - Ingewahrsamnahme

Quakenbrück (ots) - Die Polizei wurde am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße gerufen. Dort sollte ein Mann im Treppenhaus randalieren und gegen eine Wohnungstür schlagen. Die Beamten trafen auf einen 45-jährigen betrunkenen Mann, der sie beleidigte und beschimpfte. Der Mann erhielt einen Platzverweis, widersetzte sich aber der Anordnung und griff einen der Beamten tätlich an. Der betrunkene Angreifer wurde überwältigt und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell