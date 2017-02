POL-OS: Osnabrück - Zeugen nehmen Verfolgung auf - Diebesgut weggeworfen

Osnabrück (ots) - In der Hasestraße (etwa Höhe Hausnr. 37) wurde einer 44-jährigen Frau am Mittwochabend um 19.30 Uhr von einer Unbekannten die Tasche entrissen. Die Diebin (ca. 1,65m, ca. 25 Jahre, kräftig, schwarze lange Haare, trug schwarzen knielangen, taillierten Mantel) lief durch den Durchgang in Richtung Parkplatz Große Domsfreiheit davon. Das Opfer rief um Hilfe und zwei bislang unbekannte Männer nahmen die Verfolgung auf. Als die unbekannte Täterin dies bemerkte, warf sie die Tasche weg. Die Polizei Osnabrück bittet die beiden unbekannten Männer, die die Frau verfolgten, sich unter 0541/ 327 2215 oder 0541/ 327 3203 zu melden.

