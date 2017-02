POL-OS: Osnabrück - Unfalldienst sucht Zeugen- Unklarer Unfallhergang

Osnabrück (ots) - Am Montagabend ereignete sich gegen 18.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bremer Straße, für den die Polizei Zeugen sucht, da es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt. Ein schwarzer 7er BMW befuhr die Bremer Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Schützenstraße abbiegen. Ein grauer Opel Corsa fuhr auf der Bremer Straße stadtauswärts. In Höhe des Bereichs Schützenstraße/ Bremer Straße kam es zum Verkehrsunfall, wobei beide Beteiligte angaben, bei "Grün" gefahren zu sein. Für diesen Unfall sucht die Polizei Zeugen, die nähere Angaben zum Hergang machen können. Anrufe werden unter 0541/ 327 2215 oder 0541/ 327 2315 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell