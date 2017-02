POL-OS: Osnabrück: Tumultartige Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Osnabrück (ots) - Im Bereich der Hakenstraße kam es gegen 13 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen etwa 10 Jugendlichen und im Beisein von weiteren geschätzten 30 bis 40 Schaulustigen. Auslöser des tumultartigen Vorfalls dürften Streitigkeiten und verbale Beleidigungen zwischen zwei Schülerinnen einer nahegelegenen Schule gewesen sein. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu Differenzen zwischen den beiden Jugendlichen, die offenbar nicht beigelegt werden konnten und am heutigen Tag erneut aufflammten. Dieser Streit eskalierte dann in der Form, dass die beiden jungen Damen während der Unterrichtszeit das Schulgelände verließen und sich mit entsprechenden Unterstützern gegenüberstanden. Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen vor Ort und trennte die beiden sich prügelnden Lager. Bei der Auseinandersetzung zwischen den etwa 12 bis 17 Jahre alten Beteiligten wurden fünf Personen durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Teilweise suchten die Verletzten ein Krankenhaus auf und ließen sich dort ambulant behandeln. Die Polizei leichtete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell