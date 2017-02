POL-OS: Melle - Sachbeschädigungen an der IGS

Melle (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter einige Einrichtungen auf dem Gelände der IGS am Reinickendorfer Ring. Die Täter verunstalteten die Feuerwehrzufahrt und die Bande am Basketballplatz mit unterschiedlichen Farben. Hinweise zu den Schmierereien nimmt die Polizei Melle unter 05422/ 920600 entgegen.

