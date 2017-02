POL-OS: Osnabrück - Schalbretter von Baustelle gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurden Polizeibeamte durch einen Zeugen gegen 00.23 Uhr auf zwei verdächtige Personen an der Knollstraße aufmerksam gemacht. Die beiden hatten einen Pritschenwagen dabei, der mit ca. 20 fünf Meter langen Schalbrettern, offensichtlich von der nahe gelegenen Baustelle, beladen war. Auf Nachfrage äußerte einer der beiden Osnabrücker (25 und 30 Jahre alt), dass man gezielt die Schalbretter von der Baustelle in den VW Pritschenwagen geladen hätte, weil man diese für den Bau eines Hochbeets im eigenen Kleingarten benötigen würde. Die Bretter wurden von den beiden Tätern auf anweisung der Polizei wieder abgeladen und zur Baustelle zurückgebracht. Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

