POL-OS: Osnabrück: Einbrecher war erfolglos

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in das griechische Restaurant an der Erikastraße eingebrochen. Der Täter hebelte zwischen 23.50 und 01.50 Uhr ein Fenster zum Restaurant ein. Momentan ist noch unklar, ob der Täter danach in das Gebäude eingestiegen ist. Möglicherweise wurde er bei der Tat gestört und flüchtete ohne Beute. Wer Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Erikastraße bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203.

