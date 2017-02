POL-OS: Bohmte: Tankschlauch von Sattelzug gestohlen

Bohmte (ots) - Auf dem Parkplatz an der B218 in Leckermühle kam es zwischen Montag und Dienstag zu einem Diebstahl an einem Lkw. Unbekannte entwendeten zwischen 16 Uhr und 07.30 Uhr von einem dort abgestellten Sattelzug den Schlauch des Tankaufliegers. Es handelte sich hierbei um einen sieben Meter langen MDI-Chemieschlauch, der mit einem 4-Loch-Flanschanschluss bestückt war. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bohmte, Tel. 05471-9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell