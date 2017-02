POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht- Polizei sucht schwarzen Polo

Georgsmarienhütte (ots) - Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich in Oesede eine Unfallflucht unter Beteiligung eines schwarzen VW Polo. Das Fahrzeug bog gegen 03.40 Uhr aus der Straße Am Markt auf die Glückaufstraße ab und stieß dort mit einem vorfahrtberechtigten Opel Corsa zusammen. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, flüchtete der Verursacher im VW von der Unfallstelle in Richtung Borgloh. Anhand von Trümmerteilen konnte die Polizei bereits ermitteln, dass es sich bei dem Wagen um einen VW Polo aus dem Baujahr 2013 oder 2014 handelte. Der Wagen hatte eine auffallend grüne Folierung mit vermutlich einem "Mobilcom"-Schriftzug. Wer Hinweise auf dieses Fahrzeug geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell