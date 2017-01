POL-OS: Schledehausen: Polizei sucht Zeugen

Schledehausen (ots) - Wie berichtet kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bergshofstraße zum Brand eines Carportes, bei dem hoher Sachschaden entstand. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei in Melle ist eine vorsätzliche Brandstiftung wahrscheinlich. In der gleichen Nacht kam es in Schledehausen noch zu zwei Sachbeschädigungen durch Unbekannte. So wurde vermutlich mit einem Feuerzeug die Haustürklingel eines Mehrfamilienhauses an der Meyerhofstraße angeschmort und dadurch beschädigt. Weiterhin wurde in der Neuen Straße die Plane eines Pkw-Anhängers geöffnet und von den Tätern versucht, eine auf der Ladefläche liegende Holzlatte anzuzünden. Dieses misslang jedoch, und der Schaden war gering. Den Anhänger zogen die Täter dann noch etwa 30 Meter weiter und stellten ihn im Bereich der Bad Essener Straße ab. Möglicherweise die gleichen Täter entwendeten in der Nacht vom Tankstellengelände an der Bergstraße knapp 50 Zeitungen, die ein Zusteller dort gegen 3 Uhr abgelegt hatte. Die Polizei in Melle bittet im Zusammenhang mit den Taten um Hinweise auf verdächtige Personen oder Personengruppen. Möglicherweise haben Partygänger zu später Stunde auf dem Heimweg entsprechende Beobachtungen gemacht. Meldungen bitte an die Telefonnummer 05422-920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell