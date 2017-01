POL-OS: Osnabrück: Ohne Führerschein mit Haftbefehl in unterschlagenem Pkw

Osnabrück (ots) - Eine Funkstreife der Polizei hielt am Dienstag, gegen 01.55 Uhr, einen Saab auf der Bramscher an und nahm den 43-jährigen Fahrer näher unter die Lupe. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der Belmer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem war der von ihm benutze Wagen zwei Wochen zuvor in Hasbergen unterschlagen worden. Zu guter Letzt fanden die Beamten noch heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Nach Zahlung eines durch die Staatsanwaltschaft festgelegten Geldbetrages wurde der Haftbefehl jedoch außer Kraft gesetzt, und der Mann konnte nach Hause gehen.

