POL-OS: Osnabrück: Handgranate im Keller gefunden

Handgranate aus dem 1. Weltkrieg Bild-Infos Download

Osnabrück (ots) - Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Belmer Straße meldete sich gegen 14.30 Uhr bei der Polizei, um einen verdächtigen Fund zu melden. Bei Aufräumarbeiten im Keller habe man einen Gegenstand gefunden, der wie eine Handgranate aussehen würde. Polizeibeamte schauten sich daraufhin das schwarze, runde Objekt an und sahen den Verdacht der Bewohner bestätigt. Es wurde daraufhin das Haus evakuiert und der nähere Bereich abgesperrt. Experten der Feuerwehr nahmen den Gegenstand in Augenschein, gleichzeitig wurden Fotos an den Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover geschickt. Die Fachmänner waren sich dann schnell einig, dass es sich bei dem Gegenstand zwar um eine Handgranate aus dem 1. Weltkrieg handelte, diese jedoch keinen Zünder mehr besaß und von der daher keine unmittelbare Gefahr ausging. Die Sicherheitsmaßnahmen wurde daraufhin wieder aufgehoben, die Handgranate wurde in einem speziellen Behältnis abtransportiert und wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abgeholt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell