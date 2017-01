POL-OS: GM-Hütte - Mit dem Fahrrad schwer gestürzt

Georgsmarienhütte (ots) - Am Samstag (28.01.2017),gegen 14:15 Uhr befuhr ein älteres Ehepaar mit ihren Fahrrädern in Glandorf die Denkmalstraße in Richtung Wacholderstraße. An der Kreuzung Denkmalstraße/Wacholderstraße wollte das Ehepaar nach rechts in die Wacholderstraße einbiegen. Die Ehefrau kam mit ihrem Fahrrad zu Fall und verletzte sich schwer (keine Lebensgefahr). Die Polizei in GM-Hütte sucht Zeugen des Unfalls und nimmt Anrufe unter der Telefonnummer 05401-879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell