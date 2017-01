POL-OS: Osnabrück/Bramsche - Unbekannte brechen hochwertige BMW auf

Osnabrück/ Bramsche (ots) - Der Polizei in Osnabrück und in Bramsche wurden Aufbrüche hochwertiger Fahrzeuge gemeldet. In der Nacht zu Dienstag wurden in mehreren Straßen in Osnabrück und Bramsche hochwertige BMW aufgebrochen. Aus den Autos fehlen Multifunktionslankräder, Airbags und Bordcomputer. Die Tatort liegen in Osnabrück im Lotter Kirchweg (BMW X6) und am Heger Turm (BMW 535dXDrive), in Bramsche an der Neißestraße (BMW 535dXDrive). Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus und bitten Zeugen, sich unter 0541/ 327 2215 oder 05461/ 915300 zu melden.

