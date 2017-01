POL-OS: Bad Iburg - Einbruch in die Grundschule Glane-Visbeck

Bad Iburg (ots) - In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in die Räume der Grundschule Glane an der Schulstraße ein. Durch Aufhebeln von Türen erreichten sie den Verwaltungstrakt, wo sie Bargeld entwendeten. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in GM-Hütte, 05401/ 879500.

