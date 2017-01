POL-OS: Melle - Unfallflucht

Melle (ots) - Am Freitag,27.01.17 ereignete sich gegen 07.30 Uhr in Melle an der Einmündung Oldendorfer Straße / Westumgehung ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines PKW mit einem schwarzen Dach (eventuell Cabriolet) fuhr auf das vor ihm verkehrsbedingt wartende Auto auf. Im anschließenden Gespräch bestritt der Unfallverursacher eine Beteiligung und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Schaden wurde erst im Nachhinein festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Melle unter 05422-920600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell