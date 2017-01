POL-OS: Bramsche - Unfallflucht auf der Sögelner Straße

Bramsche (ots) - Eine Unfallflucht ereignete sich am Montagmorgen gegen 09.48 Uhr auf der Sögelner Straße (in Höhe Hausnr. 1). Ein silberner Pkw befuhr die Sögelner Straße in Richtung Hesepe. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Verkehrsschilder. Der Fahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Kiebitzweg fort, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/ 915300 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell