POL-OS: Melle- Warnung vor "call Id spoofing"

Melle (ots) - Die Polizei in Melle warnt aktuell vor Anrufen, bei denen sich Kriminelle am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und mit Hilfe technischer Verfahren die Nummer von tatsächlich existierenden Dienststellen im Display des Angerufenen erscheinen lassen. Diese Betrugsmasche ist weit verbreitet. Man nennt sie "Call-ID-Spoofing" (Fälschung der Anrufer-Identität). Dabei schlüpfen die Täter in die Rolle von Polizisten, Staatsanwälten, Richtern oder anderer vermeintlich seriöser Anrufer. Am späten Sonntagabend (22 Uhr, 23 Uhr) wurden zwei unterschiedliche Personen in Melle -Stadt und in Wellingholzhausen von einem angeblichen Polizeibeamten "Krüger" angerufen. Er habe ihren Namen auf einer Liste von festgenommenen Einbrechern gefunden.Dieser angebliche Herr Krüger fragte nach Vermögensverhältnissen der Angerufenen, erhielt aber zum Glück keine Antwort. Ein anderes Beispiel für diese betrügerischen Anrufe: Das Opfer wird von einem vermeintlichen Staatsanwalt angerufen und über bevorstehende staatsanwaltliche Ermittlungen informiert. Der falsche Staatsanwalt rät dem Opfer, sich Beistand von einem Rechtsanwalt - in Wahrheit ein Komplize - zu holen, um die Angelegenheit außergerichtlich zu klären. Kurze Zeit später ruft der falsche Rechtsanwalt beim Opfer an und rät ihm, mehrere tausend Euro auf ein bestimmtes Konto einzuzahlen und so dem vermeintlichen Strafverfahren zu entgehen (Quelle: Weißer Ring). Wer von vermeintlichen Anwälten angerufen und am Telefon zu Strafzahlungen oder der Herausgabe sensibler Daten gedrängt wird, sollte sich darauf nicht einlassen! Stattdessen kann man sich durch einen Kontrollanruf bei der örtlichen Polizei-Dienststelle rückversichern. Auf keinen Fall sollten während der Telefonate sensible Daten wie Kontonummern und PIN preisgegeben oder Strafzahlungen zugestimmt werden. Wichtig ist, beim Kontrollanruf nicht die im Telefon zwischengespeicherte Nummer für den Rückruf zu verwenden, sondern sich im Internet oder im Telefonbuch selber zu vergewissern und dann die Nummer selbst zu wählen. In den vorliegenden Fällen war im Display die Nummer 05422 110 angegeben. Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer an. Die Rufnummer der Polizei in Melle lautet 05422 920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell