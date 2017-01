POL-OS: Ostercappeln: Edeka-Markt war Ziel von Einbrechern

Ostercappeln (ots) - Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen in den Edeka-Markt an der Bremer Straße ein. Vermutlich gegen 03.20 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Außentür und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort nahmen die Einbrecher eine noch unbekannte Mange Tabakwaren an sich und flüchteten. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Bohmte, Tel. 05471-9710, an.

