POL-OS: Badbergen - Abgelenkt durch Handy - Unfall auf der Dinklager Straße

Badbergen (ots) - Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14.25 Uhr auf der Dinklager Straße ein Unfall, der ursächlich auf die Handynutzung während des Autofahrens zurückzuführen ist. Ein 24-jähriger Mann war als Auslieferungsfahrer mit einem Nissan in Richtung Dinklage unterwegs. Er kam auf der Strecke eingangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen, versuchte gegen zu lenken und kam ins Schleudern. Das Auto prallte gegen einen Leitpfahl und schleuderte in den Graben, wo es auf dem Dach liegen blieb. Der junge Mann konnte unverletzt aus dem Pkw klettern. Ursächlich für den Unfall war, dass der Fahrer einen Anruf entgegen genommen hatte und sich nicht auf den Straßenverkehr konzentrierte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

