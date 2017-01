POL-OS: Melle-Bakum: Versuchter Einbruch im Wieselweg

Melle (ots) - Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus im Wieselweg einzudringen. Die Einbrecher hebelten mehrfach an der Terrassentür des Einfamilienhauses herum, scheiterten dabei aber und flüchteten schließlich ohne Beute. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Melle, Tel. 05422-920600, entgegen.

