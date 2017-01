POL-OS: BABA1/Wallenhorst: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Wallenhorst (ots) - Auf der A1 bei Wallenhorst ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Der Fahrer eines VW Golf aus der Slowakei fuhr gegen 7 Uhr von der B68 auf die A1 in Richtung Münster auf. Beim Einfädeln auf den Hauptfahrstreifen stieß der Pkw aus noch unbekannter Ursache mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen Lkw zusammen und wurde dadurch gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Vier nachfolgende Pkw sowie ein weiterer Lkw konnten nicht mehr rechtszeitig abbremsen, fuhren in die Unfallstelle und stießen dort mit den beiden anderen Fahrzeugen zusammen. Eine 19jährige Autofahrerin und der 48jährige Beifahrer im slowakischen Golf wurden leicht, der 30jährige Fahrer eines VW Passat wurde schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Drei der am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Münster der A1 musste bis etwa 08.40 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell