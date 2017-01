POL-OS: Quakenbrück - Sachbeschädigungen mit blauer Farbe

Quakenbrück (ots) - Der Polizei wurden aus einem Wohngebiet in Quakenbrück mehrere Sachbeschädigungen gemeldet. In der Siedlung Hakenkamp, im Bereich der Brucknerstraße, Lortzingstraße und Schubertstraße wurden Autos, Gebäudeteile, Stromverteilerkasten, Mauern und Schaufensterscheiben mit blauer Lackfarbe beschädigt und verunstaltet. Die Tatzeit liegt in der Nacht zu Sonntag, vermutlich gegen 4 Uhr morgens. Die Polizei in Quakenbrück nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05431/ 90330 entgegen.

