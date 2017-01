POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist an der Eissporthalle

Osnabrück (ots) - Vor der Eissporthalle, an der Vehrter Landstraße, zeigte sich am Samstagabend gegen 18.30 UHr, ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise. Der Exhibitionist wird folgendermaßen beschrieben: Ende 40/ Anfang 50, stämmige Figur (nicht dick), kurze dunkle Haare, kurze Koteletten, 3-Tage-Bart. Bekleidet war der Unbekannte, der zu Fuß fliehen konnte, mit einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen gesteppten Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Unter der Jacke trug er eine beigefarbene Oberbekleidung. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/ 327 2215 oder 0541/ 327 3103 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell