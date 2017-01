POL-OS: Bissendorf-Schledehausen Hoher Sachschaden bei Brand in der Bergstraße

Bissendorf-Schledehausen (ots) - In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.30 Uhr, brach aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Mülltonnen in einem Unterstand eines Mehrfamilienhauses an der Bergstraße ein Feuer aus. Die örtlichen Feuerwehren aus Schledehausen, Bissendorf und Jeggen konnten das Feuer zwar löschen, aber nicht verhindern, dass Fahrräder und Gartengeräte beschädigt wurden. Außerdem wurde die Außenfassade des Gebäudes verrußt, Fensterscheiben zerbarsten, Rolläden zerschmolzen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei in Melle unter 05422/ 920600 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell