POL-OS: Bad Laer- Raub in Hotel am Paulbrink - mehrere Hotelgäste betroffen- eine Person leicht verletzt

Bad Laer (ots) - Am Samstagabend forderte ein unbekannter Mann auf einem Gehweg in der Straße Paulbrink gegen 22.05 Uhr einen Passanten auf, ihm Geld zu geben. Seine Forderung unterstützte er mit einem Messer. Der Passant flüchtete in das gegenüberliegende Hotel und wurde von dem 20-25 Jahre alten, dunkel gekleideten, maskierten Täter verfolgt. Im Hotel forderte der Unbekannte von weiteren Personen (Gäste sowie Personal) Geld. Ein Mann wurde durch den Täter geschubst und leicht verletzt. Noch bevor jemand der Aufforderung des Täters nachkommen konnte, verließ dieser das Hotel und flüchtete in Richtung kath. Kirche. Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, sollten sich mit der Polizei in GM-Hütte unter 05401/ 879500 in Verbindung setzen.

