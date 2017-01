POL-OS: Osnabrück - Reizgas in Diskothek versprüht?

Osnabrück (ots) - Der Polizei Osnabrück wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr mitgeteilt, dass in einer Diskothek an der Dammstraße Reizgas versprüht worden sei. Alle Gäste hatten die Örtlichkeit bereits verlassen, zwei männliche Besucher klagten über Beschwerden. Die meisten Betroffenen verließen die Örtlichkeit ohne ihre Personalien zu hinterlassen, der Betrieb wurde in dem Club nicht wieder aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, sind aufgefordert, sich bei der Polizei unter 0541/ 327 2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell