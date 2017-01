POL-OS: Osnabrück - Fazit des Polizeieinsatzes anlässlich des Fußballspiels VfL Osnabrück ./. Preußen Münster

Osnabrück (ots) - Bei 13500 Zuschauern, davon 1200 Gästefans, verlief der Einsatz der Polizei Osnabrück weitgehend friedlich. Das Sicherheitskonzept der niedersächsischen und der nordrheinwestfälischen Polizeibehörden und der Bundespolizei ist aufgegangen und war erfolgreich. Strafanzeigen wurden wegen Sachbeschädigungen, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt. Beim Einlaufen der Mannschaften war im Gästeblock Pyrotechnik gezündet worden, der Täter konnte festgenommen werden. Die Toilettenanlage im Gästebereich wurde von noch Unbekannten beschädigt und verwüstet. Mehreren Personen wurden Platzverweise erteilt. Insgesamt wurden die Identitäten von 102 Personen festgestellt.

Nach dem Spiel feierten Osnabrücker Fans u.a. in einer Gaststätte in der Tannenburgstraße. Gegen 23 Uhr wurde der Polizei eine größere Schlägerei unter den Fußballanhängern gemeldet. Mehrere betrunkene Personen bezichtigten sich gegenseitig der Körperverletzung. Drei Beschuldigte wurden in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell