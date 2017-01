POL-OS: Osnabrück - Wohnwagen gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Samstag, zwischen 00.30 Uhr und 05.30 Uhr, wurde in der Wasserwerkstraße ein Wohnwagen gestohlen. Der weiße Anhänger der Marke Fendt, Modell Saphir 465 SFB, stand im Carport und wurde von den Tätern aus dem Unterstand geschoben und vermutlich an ein mitgebrachtes Fahrzeug gekoppelt. Der Wohnwagen hat das Kennzeichen OS-KN 92. Hinweise zu dem Diebstahl und zu dem Verbleib des Wohnanhängers bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541/ 327 2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell