POL-OS: Voltlage - Unfallflucht mit Opel Astra

Voltlage (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 06.15 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße/ Overbergstraße eine Unfallflucht, bei der ein dunkelgrauer Mercedes E-Klasse von einem roten Opel angefahren und beschädigt wurde. Der Mercedes war in die Overbergstraße abgebogen, was der Opel-Fahrer vermutlich zu spät bemerkte. Der rote Opel (vermutlich Modell Astra) fuhr auf den Mercedes auf, danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05436 9690.

