POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Gaststätte

Osnabrück (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags drangen zwei unbekannte Täter gegen 05.55 Uhr in eine Gaststätte an der Meller Landstraße ein, brachen zwei Automaten auf und entwendeten Bargeld. Die beiden schlanken, dunkel gekleideten Männer (1,80m-1,85m) flüchteten in Begleitung einer dunkel gekleideten Frau (ca. 1,60m-1,70m) in einem dunklen Fiat Punto stadteinwärts. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115.

