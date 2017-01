POL-OS: Hilter - Unbekannter verletzt Zugbegleiterin am Bahnhof Wellendorf

Hilter (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend um 19.55 Uhr eine 60-jährige Frau leicht verletzt. Die Frau hatte als Mitarbeiterin der Nordwestbahn den jungen Mann nach seiner Fahrkarte gefragt, die er nicht vorlegen konnte. Auch seine Personalien wollte er nicht angeben. Am Wellendorfer Bahnhof verließ der Unbekannte (ca. 20 J., ca. 1,75m groß und schlank, türkisfarbener Rucksack, braunrote Jacke) den Zug und stieß die Zugbegleiterin aus der Bahn. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Hinweise zu dem Flüchtigen bitte an die Polizei in Dissen , 05421 921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell