POL-OS: Bad Iburg - Unfallflucht auf Anwohner- u. Besucherparkplatz

Bad Iburg (ots) - Auf dem Parkplatz für Anwohner und Besucher an der Hildegardstraße ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 19.30 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr eine Unfallflucht. Ein Opel Astra Sports Tourer wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in GM-Hütte unter 05401/ 879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell