POL-OS: Quakenbrück - Einbruch in Bäckerei

Quakenbrück (ots) - Am Donnerstag wurde zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in eine Bäckerei an der St. Annenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine Tür auf und stahlen Geldkassetten. Am späten Abend wurde ein Teil des Diebesgutes an der B68 in Höhe der Sportanlagen wieder aufgefunden. Hinweise zu dem Einbruch und dem Auffinden der Geldkassetten an der B68 nimmt die Polizei in Quakenbrück unter 05439/ 969115 entgegen.

