POL-OS: Osnabrück - Einbruch an der Rheiner Landstraße

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Rheiner Landstraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, stiegen ein und durchsuchten die Wohnung nach Wertvollem. Mit 5 Euro Bargeld verließen sie die Wohnung. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei unter 0541/ 327 2215 entgegen.

