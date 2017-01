POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch an der Halle Gartlage

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend wurde auf dem Parkplatz der Halle Gartlage in einen schwarzen Toyota Avensis aus den Niederlanden eingebrochen. Der Täter schlug zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr mit einem Absperrpoller aus Beton die Beifahrerscheibe des Autos ein und erbeutete aus dem Innenraum ein Portemonnaie. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215 oder 0541-3273203.

