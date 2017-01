POL-OS: Georgsmarienhütte - Wer kennt diesen Mann?

Georgsmarienhütte (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am 30.10.2016 gegen 01.30 Uhr in GM-Hütte, an der Bushaltestelle "Gildehaus" zugetragen hat, sucht die Polizei mit einem Phantombild den mutmaßlichen Täter. Er soll 20-25 Jahre alt und ca. 1,85m groß sein. Er trug eine dunkle Jacke und hat kurze dunkle Haare und einen "Dreitagebart". Der Mann soll einen 19 -Jährigen, der den Nachtbus aus Osnabrück an der genannten Haltestelle verließ, mit einem Messer verletzt haben. Hinweise auf den Gesuchten bitte an die Polizei GM-Hütte, 05401 879500.

