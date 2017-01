POL-OS: Osnabrück: Einbruch am alten Güterbahnhof

Osnabrück (ots) - Unbekannte brachen in ein Gebäude auf dem Gelände des alten Güterbahnhofes an der Hamburger Straße ein. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Haus, in dem sich im unteren Bereich eine Diskothek und darüberliegend mehrere Firmenbüros befinden. Auch die Türen zu diesen Büros wurden von den Tätern aufgebrochen und die Räumlichkeiten, wie auch die der Diskothek, nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Dabei erbeuteten die Einbrecher eine Musik- und eine Lichtanlage, zwei Flachbildfernseher, einen Laptop sowie etwas Bargeld. Wer im Zusammenhang mit der Tat Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell