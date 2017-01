POL-OS: Georgsmarienhütte: Parkmünzen erbeutet

Georgsmarienhütte (ots) - Unbekannte brachen am frühen Donnerstagmorgen den Münzbehälter der Parkplatzschranke am Bolten-Haus auf. Die Täter machten sich zwischen 3 Uhr und 6 Uhr an der Anlage zu schaffen und erbeuteten dabei vermutlich Parkmünzen im Wert von knapp 90 Euro. Der von den Tätern angerichtete Schaden an der Schrankenanlage ist weitaus höher gewesen. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte, Tel. 05401-879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell